Milli Savunma Bakanı Güler: Stoltenberg'in görevinin uzatılmasından memnuniyet duyduk

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından Jens Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterlik görevinin uzatılması ile ilgili şunları söyledi:
"Jens Stoltenberg’in NATO Genel Sekreterlik görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduk. Genel Sekreter Stoltenberg’i kutluyor, ittifak için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz."
“Sn. Jens Stoltenberg’in NATO Genel Sekreterlik görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduk. Genel Sekreter Stoltenberg’i kutluyor, ittifak için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz.”— Yaşar Güler (@yasargulertc) July 5, 2023