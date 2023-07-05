Milli Savunma Bakanı Güler: Stoltenberg'in görevinin uzatılmasından memnuniyet duyduk

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından Jens Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterlik görevinin uzatılması ile ilgili şunları söyledi:

"Jens Stoltenberg’in NATO Genel Sekreterlik görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduk. Genel Sekreter Stoltenberg’i kutluyor, ittifak için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz."