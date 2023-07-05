Açık 32.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.07.2023 16:21

Bakan Fidan, Malezya, Belarus ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Malezya, Belarus ve Özbekistan Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi.

Bakan Fidan, Malezya, Belarus ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı kapsamında üç mevkidaşı ile yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile ayrı ayrı bir araya geldiği belirtildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fidan, ABD'li mevkidaşı ile de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ve bu konuda ABD’nin evsahipliğinde 7 Temmuz’da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alındı.

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

ETİKETLER
Hakan Fidan Malezya Belarus Özbekistan
Sıradaki Haber
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:55
Şırnak'ta kamyonet aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
16:53
Kocaeli'de devrilen demir boru yüklü tır ulaşımı aksattı
16:50
Memur maaşında artış ve vergi düzenlemelerini de içeren teklif TBMM'de
16:45
İstanbul Havalimanı günlük ortalama uçuşta Avrupa'nın zirvesinde
16:42
Drift yapan 9 sürücüye 183 bin 78 lira ceza
16:42
Hollanda'da fırtına: Ağaçlar devrildi, seferler iptal edildi
Gezici kütüphane Diyarbakır'da depremzede çocuklar için konteyner kente konuşlandı
Gezici kütüphane Diyarbakır'da depremzede çocuklar için konteyner kente konuşlandı
FOTO FOKUS
Hollanda'da fırtına: Ağaçlar devrildi, seferler iptal edildi
Hollanda'da fırtına: Ağaçlar devrildi, seferler iptal edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ