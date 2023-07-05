Bakan Fidan, Malezya, Belarus ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı kapsamında üç mevkidaşı ile yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile ayrı ayrı bir araya geldiği belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Fidan, ABD'li mevkidaşı ile de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ve bu konuda ABD’nin evsahipliğinde 7 Temmuz’da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alındı.