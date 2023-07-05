Meclis'te devir teslim: Yeni Genel Sekreter Talip Uzun görevini devraldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni genel sekreteri Talip Uzun ile eski genel sekreter Kumbuzoğlu arasında devir teslim töreni gerçekleşti.

Uzun, Meclis Genel Sekreterliği görevini Kumbuzoğlu'ndan devraldı.

"85 milyonun kalbinin attığı TBMM'nin parçası olmak şereftir"

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, "85 milyonun kalbinin gönlünün attığı mekan burası. Burada hizmet etmek, ekibin parçası olmak benim için büyük onur, şeref. Görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum, Meclis başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

8 yıllık Devlet Denetleme Kurulu üyeliğinin ardından Meclis Genel Sekreteri olan Talip Uzun, millet iradesinin tecelli ettiği bir yerde görev yapmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalıştım. Kutsal bir mekandan, gazi olan mekandan inanılmaz başarılar ifa etmiş büyük liderin parçası olarak bulunuyordum. TBMM'ye geldim burada arkadaşlarla birlikte görev ifa edeceğiz. Burası da kutsal bir mekan gazi bir mekan, kurtuluş savaşını idare etmiş mekan burası. Millet iradesinin tecelligahı."