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Gündem
AA 05.07.2023 14:31

Eski milletvekillerine ait fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda

TBMM Başkanlığı'nın, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından iade ettiği yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait yaklaşık bin fezlekeden 400'ü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına geldi.

Eski milletvekillerine ait fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Milletvekili seçiminin ardından dokunulmazlıktan yoksun kalan 27. dönem milletvekillerine ait fezlekeler, TBMM Başkanlığınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılması için Cumhurbaşkanlığına iade edildi.

Çoğu eski HDP milletvekillerine ait fezlekeler, Cumhurbaşkanlığındaki işlemin ardından Adalet Bakanlığına, buradan da soruşturmaların tamamlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.

Halen Adalet Bakanlığında bulunan yaklaşık 600 fezlekenin de önümüzdeki günlerde başsavcılığa gönderilmesi bekleniyor.

Soruşturmalar başsavcıvekillerince yürütülecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan 400 fezleke, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosundaki tasnifin ardından ilgili soruşturma bürolarına gönderildi.

Arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu eski milletvekillerine ait fezlekelere ilişkin soruşturmalar, Cumhuriyet başsacıvekillerince yürütülecek.

Fezlekeler, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira"nın da aralarında bulunduğu farklı suçları kapsıyor.

Dosyaların gönderildiği bürolardan sorumlu başsavcıvekilleri, soruşturma kapsamında, yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak.

Başsavcılık, yeterli delil elde edilmesi halinde eski milletvekilleri hakkında dava açacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, daha önce de milletvekili seçilemeyenlere ait fezleke aşamasına gelmeyen 350 suç dosyasını işleme koymuştu.

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