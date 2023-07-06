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TRT Haber 06.07.2023 10:08

Türkiye, İsveç ve Finlandiya Brüksel'de bir araya gelecek

NATO Zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya Brüksel'de bir araya gelecek. Toplantıda, Finlandiya ile İsveç'in terörle mücadele konusunda Üçlü Muhtıra temelinde attığı adımlar gözden geçirilecek.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya Brüksel'de bir araya gelecek

Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı yaptı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Muhtıra’da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın beşinci toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ev sahipliğinde bugün Brüksel’de yapılacak.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile beraber, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar temsil edecek.

Toplantıda, Ankara’da gerçekleştirilen bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede, Finlandiya ile İsveç’in özellikle terörizmle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımlar gözden geçirilecek.

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Dışişleri Bakanlığı Finlandiya İsveç NATO
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