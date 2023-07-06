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TRT Haber 06.07.2023 09:28

Haziranda FETÖ'ye 513 operasyon yapıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, haziran ayında FETÖ'ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlarda 748 şahsın gözaltına alındığını, 130'unun da tutuklandığını açıkladı.

Haziranda FETÖ'ye 513 operasyon yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, terör örgütlerine yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

FETÖ'ye yönelik geçen ay 513 operasyon yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Jandarmamızı ve emniyetimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya FETÖ İçişleri Bakanlığı
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