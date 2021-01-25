İstikşafi görüşmeler için Türk ve Yunan heyetleri, Beşiktaş'taki Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor. Yunan heyetinin başkanlığını, Kıdemli Büyükelçi Pavlos Apostolidis yürütüyor.

Türkiye 61'inci tur istikşafi görüşmelerinde, Yunanistan ile tüm sorunların ele alınmasını, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin masaya yatırılmasını istiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Ocak'ta Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet etmiş, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "iyimserlik ve öz güvenle" bir araya gelmeye hazır olduklarını açıklamıştı.