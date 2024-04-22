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Gündem
AA 22.04.2024 22:22

Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldığını duyurdu.

Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükelçiler ve üst düzey askeri yetkililerin yer aldığı toplantıda taraflar, 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan güven artırıcı önlemleri yeniden değerlendirerek, 2025 yılı uygulama planını ele aldı.

"Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanılan açıklamada, bir sonraki toplantıya Türk tarafının ev sahipliği yapacağı bildirildi.

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