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Gündem
TRT Haber 22.04.2024 20:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki temasları kapsamında Bağdat'taki programlarını tamamlayarak geldiği Erbil'de törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil'de
[Fotograf: AA]

Erdoğan, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalardan sonra Erdoğan ile Sudani, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bağdat'taki programlarını tamamlayan Erdoğan, "TC-CAN" uçağı ile 20.15’te Erbil kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan, Başkan Barzani ve Başbakan Barzani ile basın mensuplarına fotoğraf veren Erdoğan, daha sonra törende hazır bulunan IKBY heyeti ile selamlaştı.

Töreni ulusal ve uluslararası çok sayıda basın mensubu takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından IKBY Başkanlık Sarayı'na hareket etti.

Erdoğan ile; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Erbil'e geldi.

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