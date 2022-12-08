Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 06:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak
[Getty]
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler kapsamında İstanbul’a geliyor.
Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik olası kara harekatı gündemdeyken Moskova'dan dikkati çeken bir ziyaret gerçekleşecek.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Türkiye'ye geliyor.
Toplantıda birçok konu ele alınacak
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında bugün ve yarın yapılacak.
İstanbul’da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Rusya
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