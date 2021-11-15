Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı heyeti İstanbul'da görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Önal ve Rudenko başkanlığındaki heyetlerin bugün İstanbul'da görüştüğü ifade edildi.

Heyetler arasında yapılan siyasi istişarelerde, Güney Kafkasya, Orta Asya, Afganistan ve diğer bazı bölgesel konular ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar da Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüşmüştü.