Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni cemaatine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefatı dolayısıyla, kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Tatul Anuşyan’ın ailesine ve Ermeni cemaatine başsağlığı temennisinde bulundu.
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