Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüştü.
Görüşmede, başta Suriye'deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında karşılıklı görüşler paylaşıldı.
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