Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alındı.
Ekonomi, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele gibi başlıklarda son gelişmeler değerlendirildi. Meclis gündemi ve parti grubunun çalışmaları da gözden geçirildi.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 4,5 saat sürdü.
Etiketler: AK Parti Asgari Ücret Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Elmalı davasında karar açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz