Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alındı.

Ekonomi, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele gibi başlıklarda son gelişmeler değerlendirildi. Meclis gündemi ve parti grubunun çalışmaları da gözden geçirildi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 4,5 saat sürdü.