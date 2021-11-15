Antalya Finike'de 7 ve 10 yaşlarında iki kardeşin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davanın 7'nci duruşması yapıldı.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 2 sanığın yanısıra Türkiye'nin çeşitli illerinden avukatlar katıldı.

Müşteki avukatları, sanıkların en yüksek cezaya çarptırılmalarını talep etti.

Sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Sanık avukatlarının tanık dinleme talebi reddedildi. Davada zaman zaman iki tarafın avukatları arasında gerginlik yaşandı.

Mahkeme heyeti, çocukların anne ve üvey babalarının beraatine karar verdi.

Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına 5 Mayıs 2020'de başvuran babaannenin, Antalya'nın Finike ilçesindeki torunları 7 yaşındaki G.E.G. ile ağabeyi 10 yaşındaki İ.E.G'nin, anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianameyle sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 21 Mayıs'taki duruşmada sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, 2 kardeş devlet korumasına alınmıştı.