Ermenistan'ın Azerbaycan ile ilişkilerini geliştirmesi, Türkiye ile Ermenistan arasındaki siyasi sürecin yeniden canlanması, karşılıklı ulaşım ve ekonomi ağının canlanması ve daha bir çok başlık.

Ankara-Erivan hattında gözler, özel temsilcilerin yapacağı görüşmelerle başlayacak yeni dönemde...

Özel temsilciler belirlendi

Yeni süreç için özel temsilciler açıklandı.

Türkiye, Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak belirledi,

Ermenistan tarafı ise Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı.

Görüşmelerde, önem verilecek iki konudan biri Türkiye ile Ermenistan arasındaki siyasi sürecin yeniden canlanması.

Siyasi süreç ele alınacak

Diğer bir başlık ise Ermenistan'ın Azerbaycan'la olan sorunlarını çözmesi.

Görüşmelerde bu başlıklarda ilerleme kaydedilmeye çalışılacak.

Bu süre zarfında ulaşım konusunda somut adımlar atılacak.

Ulaşımın yanı sıra, sınır kapıları başta olmak üzere ekonomik ilişkiler de ele alınacak.