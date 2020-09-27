Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan,altyapısını modernize ederken Türkiye her zaman yanındaydı.

İki ülke arası diplomatik ilişkiler 14 Ocak 1992'de başladı. Askeri tecrübe paylaşımı ve savunma sanayii işbirlikleri de beraberinde geldi.

Türkiye, Azerbaycan ordusunun güçlendirilmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Stratejik destek Türkiye'den

Azerbaycan Ordusu'nun Haberleşme ve Uydu Sistemleri yenilendi. ASELSAN tarafından üretilen lazer güdüm kiti de Azerbaycan'ın geliştirdiği milli mühimmatları akıllı hale getirdi. Roketsan da Azerbaycan ordusuna yerli üretim güdümlü topçu roketleri ile uzun menzilli roket sistemlerini teslim etti.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde, ROKETSAN tarafından üretilen uzun menzilli roket sistemleri ve kaplan füzesi sistemleri de yer alıyor.

25 Şubat'ta Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8'inci Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda "Askeri Mali ve Güvenlik İşbirliği" anlaşmaları imzalandı. Buna göre, Azerbaycan, Türk savunma sanayisi şirketlerinden 200 milyon liralık ürün ve hizmet satın alacak.

Azerbaycan'ın ayrıca Türkiye üretimi İHA ve SİHA'larla birlikte, Altay tankı ve Atak helikopterine de ilgisi var.

Ortak askeri tatbikatlar arttı

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, koordinasyonu güçlendirmeye yönelik birçok ortak tatbikat gerçekleştiriyor. Sadece geçen yıl 4 ortak tatbikat yapıldı.

29 Temmuz'da Turaz Kartalı operasyonu düzenlendi. Azerbaycan'ın 5 şehrinde yapılan tatbikatta, geniş çapta saldırı amaçlı kara ve hava taktik eğitimleri verildi.

İki ülke son olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Akdeniz Fırtınası Tatbikatında bir araya geldi. Türkiye ile Azerbaycan ordusuna ait helikopterler birlikte uçuş yaptı.