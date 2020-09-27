Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA’larla etkisiz hale getirildi.