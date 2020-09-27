Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA’larla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: son dakika msb ırak'ın kuzeyi terörSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 16:34
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