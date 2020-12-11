Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'da dün imzalanan protokol ile iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan’a gidebilecekleri belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in davetine icabetle 9-10 Aralık 2020 tarihlerinde dost ve kardeş Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Bu anlamlı ziyaret sırasında halklarımızın daha sıkı biçimde kenetlenmesinin önünü açacak olan iki ülke vatandaşlarının kimlik kartlarıyla karşılıklı ziyaretlerine imkan tanıyan protokolün imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Kimlikle seyahat

Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı. Sayın Bakanımızın Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık tarihinde imzaladığı bu protokol ile de iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan’a gidebileceklerdir.

Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda Can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır.