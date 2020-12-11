Siirt'teki FETÖ soruşturması kapsamında 2017 yılında ihraç edilen eski kurmay yarbay Mehmet Okan Arıkan, şimdi Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada gözaltında. Ankara'da gözaltına alınan Arıkan Kilis'e getirildi.

Hakkındaki iddialar, terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

8 Temmuz 2017 tarihinde Türkiye-Suriye sınırında gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili görüntülere TRT Haber ulaştı.

Bombalı tuzak kamerada

Görüntülere göre, 5 PKK’lı terörist Kilis’e bağlı Demirışık Köyü yakınlarındaki sınır duvarına yaklaştı. Teröristlerden ikisi duvarın yanındaki yolu kazarak bir şeyler yerleştirdi. Bölgeyi güvenlik kameralarından izleyen askerler durumu telsizle, komutanları Kurmay Yarbay Mehmet Okan Arıkan’a bildirdi.

Nöbetçi askerler toprağa gömülen şeyin mayın olabileceğinden şüphelenerek kendi aralarında konuştu ancak iddiaya göre, Tabur komutanı Arıkan, teröristlere müdahale ettirmedi. O teröristlerin niye geldiği, yola ne gömdükleri de araştırılmadı.

Ve tam da o noktada haftalar sonra bir patlama meydana geldi.

O patlamada mühendis Akcan şehit oldu

23 Ağustos 2017 Türkiye Suriye sınırına döşenen güvenlik duvarının kontrolünü yapan 30 yaşındaki Mühendis Mehmet Akcan Terör örgütü PKK mensuplarının yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit oldu. Güvenlik kamera kayıtlarına da yansıyan patlamadan 45 gün önce mayınların döşendiği tespit edildi.

Patlamayla ilgili soruşturmada teröristlerin kimliğine ulaşılamadı. Ama Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı olayın peşini bırakmadı. Görevli 7 kişi hakkında inceleme başlattı. Sorumluların tespiti için de bilirkişi raporu istedi. Hakkında inceleme başlatılan kişilerden biri, askerlerin o gün durumu bildirdiği Kurmay Yarbay Mehmet Okan Arıkan’dı.

Bilirkişi raporu: Asli kusurlu Arıkan

Bilirkişi raporunda birinci derece asli kusurlu olarak tabur komutanı Arıkan gösterildi.

Rapora göre;

- Kurmay Yarbay Mehmet Okan Arıkan, diğer personelin görevini yapmasına izin vermedi.

- Teröristlerin bir saat kazı ve kablolama faaliyetlerinin patlayıcı madde tuzaklama olarak değerlendirilmesine rağmen mayın arama taraması yapılması için çaba göstermedi.

- Giriş çıkışların yapılmasına engel olacak şekilde fiziki bir tedbir aldırmadı.

FETÖ'den ihraç Arıkan gözaltında

Aradan geçen süreçte Arıkan, FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edilmişti. Şimdi Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltında.

"Tuzak vali için hazırlandı" iddiası

Arıkan’ın teröristlerin sınırda tuzakladığı mayınlarla ilgili sınırda denetimler yapan dönemin valisi Mehmet Tekinarslan’a da herhangi bir bilgi vermediği öğrenildi. Söz konusu tuzağın vali için hazırlandığı iddia ediliyor.

Haber: Kemal Gümüş

Kamera: Mustafa Oğuz