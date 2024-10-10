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Gündem
AA 10.10.2024 15:34

Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 iş birliği anlaşması imzalandı

Türkiye ile Arnavutluk arasında iş birliği, iletişim, eğitim ve tarım alanında 4 anlaşmaya imza atıldı.

Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 iş birliği anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama huzurunda, ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Kurulmasıyla Tesis Edilen Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi Konusunda Ortak Bildiri'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama imza attı.

Türkiye ile Arnavutluk arasında halkla ilişkiler ve iletişim alanında iş birliği

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Arasında Devlet Destekli Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Konusunda Niyet Beyanı'nı da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Anila Denaj imzaladı.

Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 iş birliği anlaşması imzalandı

Türkiye ile Arnavutluk Arasında Halkla İlişkiler ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Alteo Hysi imza altına aldı.

Fahrettin Altun: Mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Arnavutluk arasında iletişim ve medya alanlarında bilgi ve deneyim alışverişini daha da artırmayı amaçlayan mutabakat zaptının hayırlı olmasını diledi:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'nın huzurlarında, Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Sayın Alteo Hysi ile Türkiye ile Arnavutluk Arasında Halkla İlişkiler ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Ülkelerimiz arasında iletişim ve medya alanlarında bilgi ve deneyim alışverişini daha da artırmayı amaçladığımız bu mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum."

Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Arnavutluk'ta Akademik Şube ve Programlar Açmasına İlişkin Protokol ise Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu tarafından imzalandı.

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Arnavutluk Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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