Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye, Gine'de seçimlerin sükunetle yapılmasından memnun
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanlığı, Gine'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükunet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Gine'de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Gine Cumhuriyeti’nde 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükunet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Gine halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Gine Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Hk. https://t.co/hA4JiYgbkq— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 19, 2020
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlara seslendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz