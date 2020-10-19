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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Muhtarlar Günü"nü kutladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Demokrasi işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Twitter'da bir mesaj paylaştı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımıda, "Demokrasi işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle, Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasını ve muhtarlıklar için bir bütçe oluşturulmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyorum." ifadelerini kullandı.
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