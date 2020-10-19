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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz, Libya, Yukarı Karabağ, Kıbrıs ve koronavirüsle mücadele konuları ele alındı.
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Etiketler: Son Dakika Dış PolitikaSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 16:18
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