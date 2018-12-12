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Türkiye, Fransa'daki saldırıyı lanetledi

Türkiye, Fransa'nın Strazburg şehrinde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı lanetledi.

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Türkiye, Fransadaki saldırıyı lanetledi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa'nın Strazburg kentinde dün masum insanları hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere Fransa halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Strazburg'un önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede dün akşam silah sesleri duyulmuştu. Kimliği belirlenen saldırganın kaçtığı kaydedilmişti.

Fransız basınında yer alan haberlerde, 29 yaşındaki saldırganın "Fiş S" olarak adlandırılan takip edilen kişiler arasında bulunduğu, kaçmadan önce askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtilmişti.

Ayrıca polisin dün sabah saldırganın evine baskın yaptığı ancak şahsı evde bulamadığı bildirilmişti.

Saldırının ardından Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesine çıkartıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: silahlı saldırı, fransa, Dışişleri Bakanlığı
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