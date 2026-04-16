Türkiye evlatlarını uğurladı

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik'in cenazeleri, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşlarındaki Boyraz, Güngör, Kılıç ve Şişik'in cenazeleri, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Abdulhamithan Camisi'ne getirildi.

Tören sırasında çocuklarının tabutlarına sarılan aile fertleri gözyaşı döktü.

Boyraz, Güngör, Kılıç ve Şişik'in cenazeleri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, öğrencilerin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyüp Özkeçeci, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yusuf Tarık Gül

Saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

5. sınıf öğrencisi Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacasu Kırım Mezarlığı'na getirildi.

Tabutun başına gelen baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, gözyaşı döktü.

Öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal ve Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AK Parti İl Başkanı Burak Gül ve CHP İl Başkanı Ünal Ateş katıldı.

Şuranur Sevgi Kazıcı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Şuranur Sevgi Kazıcı'nın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Duraklı Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazına küçük çocuğun babası Hacı Mustafa, annesi Ayşegül Kazıcı ve yakınları ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Tören sırasında tabutun başına gelen Kazıcı'nın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Kazıcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Edebiyat öğretmeni olan baba Hacı Mustafa Kazıcı'nın kentteki bir lisede idareci olarak görev yaptığı öğrenildi.

Furkan Sancak Balal

Saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrenci Furkan Sancak Balal'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi. 5. sınıf öğrencisi Balal'ın cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Afşin ilçesindeki Külliye Camisi'ne getirildi.

Tabutun başına gelen Balal'ın yakınları gözyaşı döktü. Öğrenci Furkan Sancak Balal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, anne Tuba Belli, kardeşi Ömer Alp, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, öğretmenleri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Adnan Göktürk Yeşil

Saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki öğrenci Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde defnedildi. Yeşil'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Düziçi ilçesindeki Haruniye Camisi'ne götürüldü.

Cenaze namazına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Törende, anne Yeşil oğlunun kıyafetine, baba ise tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ahad Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Adnan Göktürk Yeşil'in naaşı, Yeşiller Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazında, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı.