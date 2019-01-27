Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Duhok'un Şeladize ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait Türk askerlerinin konuşlandığı üs bölgesine yapılan saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığını ancak birtakım ekipmanın zarar gördüğünü açıkladı.

"Saldırganlar sivillerin arasına gizlendi"

Fahrettin Altun, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeri ile yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını belirterek, "PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik." dedi.

Altun ayrıca, Türkiye'nin Duhok halkı ile yakın iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu da söyledi.

Kaynak: TRT Haber, AA