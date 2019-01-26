Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'nde konuştu.

"Dünya zalimler, hainlerle dolu"

İngiltere'de bir ışıklı reklamla benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar. Neredeyse bu öldürdüğüm akademisyen, hiç böyle bir şeyi kendim bile duymadım, görmedim, bilmiyorum ama dünya zalimler, hainlerle dolu. Biz de diyoruz ki zalimler için yaşasın cehennem.

'Partimiz her geçen gün güçlendi, gelişti'

Halkımız kendisine hizmet eden AK Parti kadrolarına hiç dirseğini çevirmemiş, hep yanımızda olmuştur. Partimiz güçlenerek, gelişerek devam etti, istikrar çizgisini hiç kaybetmeyen bir parti olarak yolumuza devam ettik.

"Huzurumuza, refahımıza kastedenlere hayat hakkı tanımayacağız"

FETÖ'nün montajlarıyla yolumuzu kesmeye çalışanlar şimdi de yolumuzu kesmeye çalışacaklar, başka hususlar üzerinden bizi vurmayı deneyecekler. Son dönemde Gazi Mustafa Kemal, andımız, Suriye, ekonomi ve mülteciler gibi hassas başlıklar üzerinden alevlendirilmek istenen gerilimler, önümüzdeki günlerde bizleri nelerin, hangi tür sınamaların beklediğinin işaretleridir.

"Terör örgütü seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak istedi"

Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemelerde, örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduğunu gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil.Biz bunları Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de mağaralarda duman ettik.

'Uçaklarımız, SİHA'larımız kalkınca dağıldılar'

Bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, silahlı insansız hava araçlarımız (SİHA) kalktı, ondan sonra hepsi dağılmak durumunda kaldı. Artık bunlar inlerinde boğacağız, bizim huzurumuza, refahımıza kastedenlere hayat hakkı tanımayacağız, içeride ve dışarıda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Irak tarafında teröristler yanlış yapmak istediler, uçaklarımız kalktı dağılmak durumunda kaldılar. Türkiye'ye gelsinler burada yapalım değil, onları orada inlerinde boğacağız.https://t.co/5elfepzK2L pic.twitter.com/11Ed1v2rA3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Ocak 2019

"Atatürk'ü istismardan başka bir şey yapmadılar"

Atatürk'ün partisiyiz, diyenler yerlerde sürünüyor çünkü onlar Atatürk'ü istismardan başka bugüne kadar bir şey yapmadılar. Zaten sağ olsa önce bunları hesaba çeker.

"Fitne odaklarının Cumhur İttifakı'na zarar vermesine izin vermeyeceğiz"

İlkeler yerine ihtirasların yönettiği muhalefet nasıl ülkemizin talihsizliğiyse, AK Parti ve Cumhur İttifakı da Türkiye'nin istiklalinin ve istikbalinin teminatıdır. 24 Haziran seçimlerindeki başarımızla Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Bu başarıyı 31 Mart seçimlerine de taşıyarak ülkemizin beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz. Biz MHP ile azami müşterekler üzerinden pazara kadar değil mezara kadar bir ittifakı sürdürürüz. Cumhur ittifakı bir çıkar ittifakı değil beka ittifakıdır. Fitne odaklarının Cumhur İttifakı'na zarar vermesine izin vermeyeceğiz.

Kaynak: TRT Haber, AA