TRT Haber 30.04.2026 22:24

Türkiye dahil 11 ülkeden İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılara tepki

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya Dışişleri Bakanları, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılara karşı ortak açıklama yayınlayarak tepki gösterdi.

Ortak açıklamaya göre, Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya Dışişleri Bakanları, Gazze’deki insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl ve sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırısını en güçlü biçimde kınadı.

Açıklamada, "Gemilere yönelik İsrail saldırıları ile insani yardım aktivistlerinin hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda gözaltına alınması, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir" denildi.

Bakanlar, sivil aktivistlerin güvenliğinden derin endişe duymakta ve İsrail makamlarını, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını teminen gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik Sekreteri Umerov ile görüştü
22:34
BM, İsrail'in Gazze'de "Sarı Hat"tın ötesine yeni bir hat ile işgalini ilerlettiğini doğruladı
22:18
Kalibaf: Sınırlarımız uzun, ABD'nin olası kara ablukası mümkün değil
22:21
Trump: İran anlaşma yapmak için can atıyor
21:45
Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik Sekreteri Umerov ile görüştü
21:18
Telegraph ve Politico'nun sahibinden küstah açıklama: İsrail'i destekleyin ya da istifa edin
20:51
İnşaattan üzerine mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti
