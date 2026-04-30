Türkiye dahil 11 ülkeden İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılara tepki

Türkiye dahil 11 ülkeden İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılara ortak açıklama yayınladı.

Ortak açıklamaya göre, Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya Dışişleri Bakanları, Gazze’deki insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl ve sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırısını en güçlü biçimde kınadı.

Açıklamada, "Gemilere yönelik İsrail saldırıları ile insani yardım aktivistlerinin hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda gözaltına alınması, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir" denildi.

Bakanlar, sivil aktivistlerin güvenliğinden derin endişe duymakta ve İsrail makamlarını, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını teminen gerekli tedbirleri almaya çağırdı.