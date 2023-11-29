Çok Bulutlu 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.11.2023 12:37

Türkiye COP28'de 45 civarında etkinlik düzenleyecek

İklim Değişikliği başkanı Halil Hasar, bu yılki Taraflar Konferansı'nda müzakereleri takip ederek, Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşen kararlar alınması için çalışacaklarını ve kamu, özel sektör, sivil toplum, akademi ve yerel yönetimlerin katkılarıyla pek çok konuda 45 civarında özel etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye COP28'de 45 civarında etkinlik düzenleyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Taraflar Konferansına (COP28) ve Türkiye'nin müzakere pozisyonlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin, iklim değişikliği ile mücadelede azimli ve kararlı bir yol çizdiğini ifade eden Hasar, Türkiye olarak tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunup teknik toplantılar yaparak Taraflar Konferansı süreçlerine yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında güçlü bir Türk Delegasyon Heyeti ile Dubai'de yer alacaklarını bildiren Hasar, "Hem müzakereleri takip ederek ülkemizin çıkarları ile örtüşen kararlar alınması için çaba sarf edeceğiz hem de kamu, özel sektör, sivil toplum, akademi ve yerel yönetimlerin katkıları ile başta 'Sıfır Atık' olmak üzere uyum, sanayi, sağlık, teknoloji, enerji dönüşümü gibi pek çok konuda 45 civarında etkinlik düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin beklentisi adil, kapsayıcı ve hakkaniyetli kararlar alınması"

Türkiye'nin COP28'den beklentisinin adil, kapsayıcı ve hakkaniyetli kararlar alınması olduğuna dikkati çeken Hasar, bu yıl bilhassa "Küresel Durum Değerlendirmesi" ve "Kayıp ve Zarar Fonu" için finans akış mekanizmalarına yönelik kararların alınmasını beklediklerini kaydetti.

Uygulanabilir ve kimseyi geride bırakmayan kararlar alınabilmesi için Türkiye olarak çaba göstereceklerini vurgulayan Hasar, finans konusunda da bilhassa gelişmiş ülkelerin daha azimli kararlar alması yönünde beklentilerini her fırsatta en yüksek sesle dile getirdiklerini hatırlattı.

COP28'de, 100'ün üzerinde gündem maddesinin yoğun bir şekilde tartışılacağına işaret eden Hasar, "Küresel Durum Değerlendirmesi" çalışmasının, ülkelerin ve paydaşların dünyanın iklim eylemi ve desteği konusunda nerede durduğunu görmeleri, mevcut boşlukların ve daha hızlı hedef odaklı iklim eylem rotasının belirlenmesi için oldukça önemli bir süreç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Gelişmiş ülkeler, çabalarını önemli ölçüde artırmalı"

İklim değişikliğiyle mücadelede emisyonların azaltılmasında teknoloji dönüşümleri için gerekli olan etkin finans akış mekanizmalarının faaliyete geçirilmesinin önemine dikkati çeken Hasar, şunları kaydetti:

"Etkin bir finans mekanizması için gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin iklim yatırım gereksinimlerini finanse etmelerine yardımcı olmak için çabalarını önemli ölçüde artırmaları gerekmektedir. Gelişmiş ekonomilerin, azaltım ve uyum için finansman sağlamak üzere gelişmekte olan ülkelere yılda 100 milyar doları harekete geçirme taahhüdünün gerçekleştirilmesi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki diğer iklim finansmanı müzakerelerinin ilerlemesi büyük önem arz etmektedir."

Hasar, Çerçeve Sözleşmesi ve Taraflar Konferansı'nın ilerleyen süreçte daha etkili olabilmesi için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, adaletli ve kapsayıcı politikaların oluşturulması ve sera gazı salımlarının azaltılması konusunda daha sıkı taahhütlerin sağlanması gerektiğini belirtti.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği
Sıradaki Haber
Bakan Tunç'tan "gizli fon dolandırıcılığı"na ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeniden İstanbul" mesajı
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
13:06
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, salı günü 200 tır insani yardım ulaştı
13:03
Japonya açıklarında yanardağdan püsküren kül, Tokyo'nun güneyindeki Nii-jima Adası çevresine ulaştı
13:02
Bodrum'da fırtına yelkenliyi kıyıya sürükledi
12:39
Zonguldak'ta kayıp 7 gemi personelini arama çalışmaları sürüyor
Van'daki mağaralar doğaseverlerin ve arkeoloji meraklılarının ilgisini çekiyor
Van'daki mağaralar doğaseverlerin ve arkeoloji meraklılarının ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ