Gazze'ye sahra hastanesi kurulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze’ye ulaşan ekiplerimiz Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini yaralı ve hasta Filistin halkına, yerinde planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze’ye ulaşan ekiplerimiz Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini yaralı ve hasta Filistin halkına, yerinde planlıyoruz. pic.twitter.com/bH9lpNSc56 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 29, 2023