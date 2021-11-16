Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da 32 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralının olduğu terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde 14 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında 28 jandarma personeli ve 4 sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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