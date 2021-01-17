Türkiye'de koronavirüs aşılaması 14 Ocak'ta başladı. Hızla devam ediyor. Türkiye birkaç gün içinde, uzun bir süredir aşılama yapan Fransa, Danimarka, Arjantin gibi ülkeleri geride bıraktı. En çok aşı uygulayan ilk 10 ülke arasına girdi. Aşılamanın en yoğun olduğu yerlerden biri Ankara Şehir hastanesi.

Aşılamalar hafta sonu da 81 ilde devam ediyor. Böylece sadece ilk 4 günde 1 milyona yakın kişinin aşılanması bekleniyor.

Sağlık çalışanlarının aşılamasının önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor.

Aşılama sürecinde merak edilen sorular

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi yapılıyor? Herkes aşı yaptırmak zorunda mı? Hamileler de aşı olabilecek mi? Tüm bu soruların yanıtlarına, koronavirüs aşısı bilgilendirme platformundan ulaşmak mümkün.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden erişilen platformda, sıkça sorulan sorular listelendi ve yanıtlandı. Aşılamanın gönüllülük esasına göre ücretsiz uygulandığı vurgulandı.

Gebeliğin ilk 3 ayında aşı önerilmiyor

Risk grubunda yer almadıkları için çocuklar için ilk etapta aşılanmayacak.

Hamilelere kendi istekleri halinde koronavirüs aşı uygulanabilecek. Ancak aşının gebeliğin ilk üç ayında yapılmaması tavsiye ediliyor. Emziren kadınlar da eğer isterlerse aşı olabilecek.

Grip veya zatürre aşısı olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi?

Grip veya zatürre aşısı olanların koronavirüs aşısı yaptırmasında sakınca yok. Ancak aradan en az 2 hafta geçmesi gerekiyor.

İçeriğindeki bir maddeye alerjisi olanlara aşının vurulması önerilmiyor.

Kronik rahatsızlığa bağlı atak dönemlerinde de aşılama bir süre erteleniyor.

Yumurtaya alerjisi olanların da inaktif aşıyı yaptırmasında bir sakınca yok.

Domuz içeriği bulunmuyor

Sıkça sorulan sorulardan biri de aşıda domuz içeriği olup olmadığı...

Şu anda uygulanan Çin'in Sinovac aşısında domuz içeriği bulunmuyor.

Aşılama salgını bitirecek mi?

Sağlık Bakanlığı, salgının sona erme süresinin, aşının uygulandığı kişi sayısı ve kurallara uyulması ile orantılı olduğunun altını çizdi.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı yaptırmak isteyenlerin, internet veya akıllı telefon uygulaması e-Nabız üzerinden aşı listesinde olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor.

Kişi eğer aşı olacaklar listesinde görünüyorsa Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden "randevu talebi oluştur" butonuna basarak randevu talebi oluşturabilir.

Bilgisayar kullanamayan ve akıllı telefonu olmayanlar ALO 182 hattı üzerinden randevu oluşturabilecek.

Kişiler aşı olacakları tarihi belirleyebilecek

Kişiler aşı olacakları yeri, tarih ve saati kendileri belirleyecek. Hastane veya Aile Sağlık Merkezi tercih edilebilecek.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, telefonda erişim sıkıntısı yaşayan kişilerin izleyebileceği yolu şöyle anlattı:



"Toplumun en yakınında olan aile sağlığı merkezleri var. Aile hekimlerine danışırlarsa hem sıranın kendisine ne zaman geleceğini hem ne zaman aşı olacaklarını hem de en yakınlarındaki yere ne zaman aşılanmaya gideceklerini öğrenebilirler."

Aşı olanlar 15 dakika bekleyecek

Aşılama tüm hastanelerde kurulan aşı uygulama odalarında yapılacak. Kalabalık oluşmaması için aşı olacak kişilerin hastane ya da aile sağlık merkezlerine tek başına gitmeleri gerekiyor. Sağlık sorunu olan ya da tek başına gidemeyenler yanında bir kişi götürebilecek.

Aşı olanlar sonrasında, beklenmedik bir alerji oluşumu veya tansiyon sorununa karşı 15 dakika beklemeye alınacak. Aşı olanlara bir sonraki gün de herhangi bir şikayeti olup olmadığını sorgulayan kısa mesaj gönderilecek. Şikayet halinde kişiler en yakın sağlık merkezine gidebilecek.

Aşıda öncelikli gruplar

Sağlık Bakanlığı aşılamada izlenecek yol haritasını şema ile sitesinden paylaştı. Aşılar yaş, kronik rahatsızlık ve çalışılan sektöre göre 4 aşamada uygulanacak.

Önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstündekiler, ardından riskli ve kritik işlerde çalışanlar aşılanacak. Sonra kronik hastalardan başlanarak 18 yaşından büyük herkes aşılanacak.

Birinci aşamada, aşılamaya başlanan sağlık personelinden sonra sırada eczane çalışanları var. Yaşlı, engelli ve koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ile bu kurumlardaki görevlilere de öncelik verilecek. Birinci aşama, 65 yaş ve üstündekilerle tamamlanacak.

İkinci aşamada sıra kritik görev ve sektördekilere gelecek. Savunma, emniyet ve adalet personeli, zabıtalar, özel güvenlikçiler aşılanacak. Öğretmenler ile gıda ve taşımacılık sektörü çalışanları da bu grupta yer alıyor. İkinci aşamada 65 yaş altındakiler de aşılanmaya başlanacak.

Üçüncü aşamada ilk olarak 18 ile 49 yaş arasında kronik rahatsızlığı olanlara aşı yapılacak. Sağlık sorunu olmayan diğer kişiler de yaş sırasına göre aşılanacak. 18 yaşından küçükler şimdilik aşı takviminde yer almıyor.

Sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar ise aşı olmak isterlerse diğer grupların tamamlanmasını bekleyecek. 4. aşamada bu kişiler aşılanacak.