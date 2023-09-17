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Gündem
TRT Haber 17.09.2023 11:25

Türkevi New York'ta diplomasinin kalbi haline geldi

2 yıl önce hizmete giren New York’taki Türkevi, açıldığı günden beri diplomasinin kalbi oldu. Birleşmiş Milletler binasının hemen yanı başında yer alması, dünyanın önemli liderlerinin ve isimlerinin burada ağırlanması, uluslararası alanda lider ülke Türkiye fikrinin de en büyük nişanesi oldu.

Ali Artmaz
Ali Artmaz
Muhabir

Türkiye son yıllarda dünyada birçok kritik sorunun çözümünde kilit ülkelerden biri oldu.

Türkiye’nin diplomaside yazdığı başarı hikayesinin taçlandığı noktalardan biri de New York’taki Türkevi.

2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Türkevi bugüne kadar pek çok dünya liderini ve önemli ismi konuk etti.

Türkevi New York'ta diplomasinin kalbi haline geldi

Sadece geçen yıl BM Genel Kurulu döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok önemli ismi Türkevi'nde ağırladı.

Bu isimlerin arasında, Almanya Başbakanı, Ürdün Kralı, İsrail Başbakanı, Japonya Başbakanı, Avusturya Cumhurbaşkanı, Polonya Cumhurbaşkan, İngiltere Başbakanı gibi üst düzey siyasiler vardı.

Diplomasinin kalbi Türkevi

Açılışın yapıldığı yıl da başta BM Genel Sekreteri Guterres olmak üzere onlarca devlet başkanı ve başbakan Türkevi’nde ağırlanmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıldığı günden beri BM döneminde Türkevi’nde konaklamayı tercih ederek hem tüm dünyaya önemli mesaj verdi hem de büyük bir tasarruf sağlandı.

Türkevi New York'ta diplomasinin kalbi haline geldi

Sadece Cumhurbaşkanı değil başta dışişleri bakanı olmak üzere kabinenin farklı üyeleri de önemli görüşmelerini Türkevi’nde gerçekleştirdi.

171 metre yüksekliğindeki 36 katlı Türkevi, Selçuklu Mimarisinden taşıdığı örneklerle de dikkat çekiyor.

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