Türkevi New York'ta diplomasinin kalbi haline geldi

Türkiye son yıllarda dünyada birçok kritik sorunun çözümünde kilit ülkelerden biri oldu.

Türkiye’nin diplomaside yazdığı başarı hikayesinin taçlandığı noktalardan biri de New York’taki Türkevi.

2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Türkevi bugüne kadar pek çok dünya liderini ve önemli ismi konuk etti.

Sadece geçen yıl BM Genel Kurulu döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok önemli ismi Türkevi'nde ağırladı.

Bu isimlerin arasında, Almanya Başbakanı, Ürdün Kralı, İsrail Başbakanı, Japonya Başbakanı, Avusturya Cumhurbaşkanı, Polonya Cumhurbaşkan, İngiltere Başbakanı gibi üst düzey siyasiler vardı.

Diplomasinin kalbi Türkevi

Açılışın yapıldığı yıl da başta BM Genel Sekreteri Guterres olmak üzere onlarca devlet başkanı ve başbakan Türkevi’nde ağırlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıldığı günden beri BM döneminde Türkevi’nde konaklamayı tercih ederek hem tüm dünyaya önemli mesaj verdi hem de büyük bir tasarruf sağlandı.

Sadece Cumhurbaşkanı değil başta dışişleri bakanı olmak üzere kabinenin farklı üyeleri de önemli görüşmelerini Türkevi’nde gerçekleştirdi.

171 metre yüksekliğindeki 36 katlı Türkevi, Selçuklu Mimarisinden taşıdığı örneklerle de dikkat çekiyor.