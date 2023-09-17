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Gündem
TRT Haber 17.09.2023 09:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nin önünde sevgiyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 78'inci Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye geldi. Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi önünde vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve sevgi ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Türkiye saatiyle 00.25'te New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür karşıladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet havalimanından konaklayacağı Türkevi'ne doğru yola çıktı.

Türkevi'nin önünde ise, kalabalık bir grup saatler önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nin önünde büyük ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan da kendisini bekleyenlerle selamlaştı, Fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti.

 

Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 78. Genel Kurulu'na katılacak ve bazı temaslarda bulunacak. 

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleşecek BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

ABD temaslarını 20 Eylül'de tamamlaması beklenen Erdoğan'ın New York'ta bulunacağı süre zarfında başta mevkidaşları olmak üzere çok sayıda üst düzey temas ve görüşmelerde bulunması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret vesilesiyle ABD'de ikamet eden vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden oluşan kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere de iştirak edecek.

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