148 kişilik takviye ekip ve ekipman desteği Libya'ya ulaştı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 159 sağlık çalışanı ve sahra hastaneleriyle Libya'da olduğunu belirtti.

148 kişilik takviye ekibin ve ekipman desteğinin Libya’ya bugün ulaştığını belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an toplam 159 sağlık çalışanımız, tam donanımlı sahra hastanesi, gereken ilaç ve tıbbi malzemeler ve acil müdahale ünitelerimizle Libya halkının yanındayız. Libya'da olmak, kardeşlik ve insanlık görevimiz."