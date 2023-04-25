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Gündem
TRT Haber 25.04.2023 11:44

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Boğaz'da selamlama uçuşu yapacak

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, TEKNOFEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Boğaz'da selamlama uçuşu yapacak
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanına intikal eden Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız, İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek. 13.30-13.45 ve 14.00-14.45 saatleri arasında gözünüz gökyüzünde olsun." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda saat 13.30-13.45 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, 14.00-14.45 arasında da gösteri timi SOLOTÜRK'ün selamlama uçuşu yapacağı bilgisi verildi.

 

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