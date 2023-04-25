Fahiş kira artışına yaptırım geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı televizyon programında fahiş kira artışlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizim için talimattır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Murat Kurum da bu konuda açıklama yaptı. Şimdi biz Adalet Bakanlığı olarak burada ne yapabiliriz. Bunun üzerinde biz de hazırlıklarımızı yapmış durumundayız esasında.

Seçimden sonra inşallah bu konuda ikinci bir adımın atılacağını ve alt yapısını kendimizce hazırladık. Bu süre bir defa uzatılacak. İkincisi de bir yaptırım getirme durumu söz konusu.

"Kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık"

Hapis cezası, adli ve idari para cezası gibi alternatifler hazırladık. Bir yaptırım olduğu takdirde insanlar bu yasağa uymak için daha özenli davranırlar. Sırf haksız kazanç elde etmek için buna giriyorlarsa bunun yaptırımı olacak. Bunun çalışması var.

Sadece kira değil bazı tüketim maddelerindeki fahiş artışlarla ilgili de düzenlemelerimiz var. Bunların dünyadaki örneklerini de inceleyeceğiz. Sadece yasak değil bir yaptırıma bağlanması son derece önemli.

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