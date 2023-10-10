Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması teklifi TBMM'de

Teklife göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Yatırım Fonu'na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 100 milyon ABD doları karşılığını geçemeyecek. Cumhurbaşkanının, belirtilen tutarı beş katına kadar artırma yetkisi bulunacak.

Teklifin genel gerekçesine göre; Fon, 350 milyon ABD doları ödenmiş ve 150 milyon ABD doları çağrılabilir sermaye olmak üzere, toplam 500 milyon ABD doları kayıtlı sermayeye sahip olacak.

Türkiye'nin, Fona taahhüdü 70 milyon ABD doları ödenmiş sermaye ve 30 milyon ABD doları çağrılabilir sermaye olmak üzere, toplam 100 milyon ABD doları olarak belirlendi.

Fonun yönetim yapısı; Guvernörler Kurulu, Direktörler Kurulu, fon başkanı ve genel müdürden oluşacak. Fonun merkezi İstanbul'da yer alacak.

16 Mart 2023'te imzalanmıştı

Türk Yatırım Fonu'nun sağlayacağı mali imkanların, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkeler arasında işbirliğini kuvvetlendireceği değerlendiriliyor.

TDT 8'inci Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Türk Yatırım Fonu'nun üye ülkeler tarafından "eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı" ilkesi çerçevesinde kurulmasına karar verilmişti. Bu kapsamda, "Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması", 16 Mart 2023'te Ankara'da gerçekleştirilen TDT Olağanüstü Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Fon, bölge içi ticaret hacmini artırmayı ve ekonomik faaliyetleri destekleyerek TDT ülkelerinin ekonomik kalkınmasına destek olmayı amaçlıyor.

Fon kaynakları aracılığıyla üye ülkelerde KOBİ'Iere finansman sağlanması, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eş finansman yapılması, üretim kapasitesinin genişletilmesi, dijital altyapının güçlendirilmesi ve çeşitli sektörlerde kalkınma projelerinin desteklenmesi planlanıyor.