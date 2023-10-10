TSK "NATO Tiger Meet" tatbikatında

Yakın hava desteği, birleşik hava harekatı, farklı tip uçaklarla harekat... 2 Ekim'de başlayan NATO'nun Tiger Meet Tatbikatı İtalya'nın ev sahipliğinde sürüyor. Türk Hava Kuvvetleri İtalya'da Gioia Del Golle Hava Üssü'nde. Yaklaşık 70 savaş uçağı ve 10 helikopterle NATO Tiger Meet Tatbikatı'nda.

Tatbikata, Türkiye'yi temsilen Balıkesir'de konuşlu 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan 49 personel katıldı. Üç adet F-16 uçağıyla görevlere katılan personel olası bir harekatın planlamasında yer aldı.

TRT Haber NATO Tatbikatı'nda.



İtalya'da NATO Tiger Meet 2023 Tatbikatı devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, tatbikata 3 adet F-16 uçağı ve 49 personel ile katılıyor. Tatbikatta, 13 ülkeden 80 uçak ile 2 bin personel görev alıyor. pic.twitter.com/M8TXslzL2w — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2023

Günde 2 blok halinde 18 sorti uçuş

Üye filolar arasında çok uluslu ortamda görevlerin yapılması ve müttefikliğin de güçlendirilmesi amaçlanıyor. 2 Ekim'de başlayan tatbikatta Türkiye, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çekya, Fransa, İsviçre, İtalya, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Yunanistan'ın hava kuvvetleri yer alıyor.

Tatbikat planlamasında günde 2 blok halinde toplam 18 sorti uçuş görevi yapılıyor.

Tüm unsurların katıldığı ilk haftada 670 uçuş saatini aşan 457 sorti yapıldı. 2005 ve 2015 yıllarında Türkiye'nin de ev sahipliği yaptığı NATO Tiger Meet Tatbikatı 13 Ekim tarihinde sona erecek.

"Tecrübelerin paylaşıldığı bir tatbikat"

Tatbikata ilişkin TRT Haber'e bilgi veren İntikal Birlik Komutanı Albay Ali Yaman, şunları kaydetti;

Simgesi kaplan olan NATO üyesi ülkelere ait filoların katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası bir tatbikat. Birlikte birleştirilmiş hava harekatı, farklı tiplerde uçakların birlikte görev yaptığı ve birlikte manevraları, tecrübelerin paylaşıldığı, ortak planlama gibi organizasyonların, farklı ülkelerle birlikte yapılması ve tecrübelerin paylaşıldığı bir tatbikat.

Türk milletinin pençesi: Kaplan Filo

Türk Hava Kuvvetlerinin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında 1948'de av-bombardıman rolünde kurulan kaplan simgeli 192. Filo, Suriye ve Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatlarında diğer filolarla önemli başarılar elde etti.

Türkiye'nin vurucu hava güçleri arasında yeri olan Kaplan Filo, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlarda aktif rol aldı.

Balıkesir'de 70 yıl önce av-bombardıman uçağı rolünde kurulan 192. Filo'nun tüm uçakları F-16'dan oluşuyor. Filo peçini 1950'de kaplan olarak seçmesinin ardından da Kaplan Filo olarak tanınıyor.

Savaş ve barışta birçok önemli operasyonda rol alan, 1973'te İtalya'da yapılan BEST-HIT yarışmasında F-5 ile birinci olan 192. Filo, Kıbrıs Barış Harekatı ile NATO'nun Bosna-Hersek ve Kosova'da 1994 ve 1997'de uyguladığı hava harekatlarında gösterdiği başarılarla da biliniyor.

Bir kaplanın avına olan saldırganlığı, sabrı, sakinliği ve ani vuruşunu hava operasyonlarında ortaya koyan çelik kanatlar, dosta güven, düşmana korku veriyor.

En az 6 yıllık eğitimin ardından yetişen pilotların yüksek tecrübeyle dakikalar içinde ulaştığı hedeflerde görevlerini başarıyla yerine getiren Kaplan Filo, hava harekatlarında teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.

Uluslararası arenada "Türk"ü temsil ediyorlar

Hava gücü olunca tatbikat ve operasyon sınırı bulunmayan, doğrudan Ege Denizi'ne, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar tüm ulusal uluslararası hava sahasında aktif rol üstlenen çelik kanatlı kaplanlar, 1980'den bu yana "NATO Tiger Meet" kapsamında Türkiye'yi uluslararası arenada gururla temsil ediyor.