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Türk ve Yunan heyetleri Atina'da bir araya gelecek
20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:11 - Son Güncelleme 20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:28
Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri 20-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Atina'da bir araya gelecek.
Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizinde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek amacıyla, 20-25 Mayıs'ta Atina'da teknik görüşmeler gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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