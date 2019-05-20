Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında, örgüt tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/us2pHL6Qa0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2019

Kaynak: TRT Haber