Gündem
Türk ve Yunan heyetleri 17-21 Haziran'da Ankara'da görüşecek
17 Haziran 2019 Pazartesi 10:15 - Son Güncelleme 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:25
Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran’da Ankara’da yapılacak.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecek.
Kaynak: TRT Haber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.