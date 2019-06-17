Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber