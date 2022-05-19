Selamlar, dualar, gözyaşları. Kabe-i Muazzama'da umre ibadetlerini tamamlayan Türk Umreciler, Medine-i Münevvere'ye ulaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile Medine'ye gelen kafile büyük bir mutluluk içindeydi.

Türk umreciler yeryüzünün cenneti olarak adlandırılan Mescid-i Nebevi'de Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Binlerce Müslüman Mescid-i Nebevi'de buluştu

Medine-i Münevvere peygamber efendimizi ağırlayan onu bağrına basan kutsal bir belde. Dünyanın her yerinden müslümanlar alemlere rahmet olan Nebi'nin şefaatine erişmek için bu kutsal beldeye geliyor.

Gönülleri Allah aşkı ile yanan binlerce Müslüman Mescid-i Nebevi'de ellerini semaya kaldırarak dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Şevval umresine katılan ilk kafile, ibadetlerini tamamladıktan sonra 21 Mayıs'ta Türkiye'ye dönecek.