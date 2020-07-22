Türk Tarih Kurumunun (TTK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın istifa ettiği duyuruldu. TTK'nın açıklamasında şunlara yer verildi:

"14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir."

pic.twitter.com/j6ivkxN7Yp — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (@TcYuksekKurum) July 22, 2020

Ahmet Yaramış'ın 15 Temmuz darbe girişimine dair sözleri tartışma yaratmıştı.

Ardından, Prof. Dr. Yaramış, Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı ve şu sözleri kullanmıştı:

"15 Temmuz’u Anlamak konulu paneldeki konuşmamda da ifade ettiğim gibi tüm darbelere özellikle alçak FETÖ ihanetine karşı duruşum açık ve nettir. Bunu şahsımı tanıyanlar çok iyi bilir. Konuşmamın tamamı izlendiğinde söylediklerim ve sürçülisan ettiğim çok net anlaşılacaktır. Yanlış anlaşılmaya sebep olduğumdan dolayı çok üzgün olduğumun herkesçe bilinmesini ve özrümün kabul edilmesini arz ve rica ederim."