Türk Silahlı Kuvvetleri'nden arama kurtarma tatbikatı

Tatbikat, Sincan'daki İnsani Yardım Tugay Komutanlığında TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu sorumluluğunda düzenlendi.

DAK ekibi, olay yerine ulaşmasının ardından senaryo gereği enkaz altında kalanların yakınlarını olay yerinden uzak tutacak güvenlik şeritleri oluşturdu. Arama kurtarma köpekleri, yaralıları aradı. Enkaz altında canlı tespit edilmesinin ardından dinleme cihazlarıyla belirlenen noktalarda çalışma başlatıldı.

Deprem senaryosu doğrultusunda arama kurtarma ekibi enkaza girerek afetzedeleri kurtardı. Yeri tespit edilerek kurtarılan kişiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Taburda insani yardım kapsamında lojistik maksatlı yola çıkmak üzere hazır tutulan üniteler ve konteynerler görüntülendi. Yalnızca bir seyyar sahra mutfak ünitesinin günde üç öğün olmak üzere 250 kişinin yemek ihtiyacını karşılayabilme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

"2001'de kuruldu"

TSK İnsani Yardım Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, 1992-1999 depremlerinin ardından ihtiyaçların tespit edildiğini ve 2001'de İnsani Yardım Tugay Komutanlığının kurulduğunu söyledi.

Tuğgeneral Bahtiyar, şunları ifade etti:

"Tugayımız doğal afetlerde zarar görmüş insanlara müdahale etme, onların temel ihtiyaçlarını karşılama, yaşam standartlarını artırma ve enkazların kaldırılması konusunda görevler verilmiş bir birliktir. Bu görevleri yerine getirmek maksadıyla birliğimizde doğal afet arama kurtarma personeli mevcuttur.

Üç taburdan oluşan bu personel, müdahale edebilmek için dağcılık, kayak, yüzme, dalma, ilk yardım ve yabancı dil eğitimleri alarak kendilerini geliştirmektedir. Tugayımız, asrın felaketinde Osmaniye, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da görev yapmış, enkaz altından ölü ve sağ olmak üzere 427 kişiyi ailelerine teslim etmiştir. Aldıkları eğitimlerle tugayımızın müdahale birlikleri 3 saat içerisinde emredilen yere gitmek için hazır beklemektedir.

Söz konusu görev yerine giden birliğimiz enkaz altında kalmış olan vatandaşlarımızı arama kurtarma köpekleriyle çıkartmak ve personele teslim etmekle ilgili çalışma yapmaktadır. Doğal afetlere müdahalede ikinci kuvvetimiz olan lojistik unsurlar ise talimat verilmesi halinde 8 saat içerisinde intikale hazır hale gelmekte ve intikal sonrası orada yaşayan depremzedelerimizin insani ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetler sunmaktadır. Ağır ekibimiz ise enkazın kaldırılması maksadıyla iş makinesi desteği vermektedir. Bütün bu faaliyetlerimiz AFAD Başkanıyla koordineli olarak yürütülmekte."

"Devletimiz ilk andan gücünü göstermiştir"

Asrın felaketinde Malatya ve Antakya'da arama kurtarma faaliyetlerine Kurtarma Astsubayı olarak katılan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Üstçavuş Emre Özcan, hava şartlarının olumsuzluğuna rağmen enkaz altından yabancı uyruklu bir öğretmeni kurtardıklarını belirtti.

Özcan, "Ardından 58 yaşındaki Meral teyzeyi, sistemli bir çalışma neticesinde enkaza üstten giriş metodu ile dört kat aşağı inerek 77 saat sonra sağ çıkarttık. Meral teyzeye ulaşırken birçok zorlukla karşılaştık, fakat oğlunun bizlere umutlu bir şekilde bakışı direncimizi ve azmimizi daha çok artırdı. Müteakiben aynı siteden birçok afetzedenin naaşlarını ailelerine üzüntüyle teslim ettik. Malatya'nın sıcakkanlı insanları bizleri bir an olsun bile yalnız bırakmadı." dedi.

Daha sonra Antakya'da görevlendirildiğini ve DAK Tabur Komutanlığının diğer timleri ile 5 ay boyunca birçok enkazda faaliyet yürüttüklerini ifade eden Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimizin şunu bilmesini istiyorum devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleri ile asrın felaketinde ilk andan gücünü göstermiştir. Bu zor zamanlarda devlet, millet el ele hiçbir eksikliğe mahal vermeden çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Umutlar yok olmasın diye DAK Tabur Komutanlığı olarak 7 gün 24 saat esasıyla göreve hazırız."

"Herkesin alkışlaması ve 'yaşıyor' diye bağırması emrini verdim"

Osmaniye'de arama kurtarma görevi yürüten Piyade Üsteğmen Umut Ata, enkaz altında sıkışan Deniz adlı afetzedenin durumu hakkında bir anısını paylaştı.

Enkaz altında sıkışan Deniz'in eşi ve kızının cansız bedeniyle karşılaştıklarını belirten Üsteğmen Ata, "Afetzede sürekli bize 'Çocuğum ve eşim yaşıyor mu?' diye soruyordu. Güçlü olması için bu soruları 'İkisi de yaşıyor' şeklinde yanıtladık" dedi.

Eşinin cansız bedeni çıkarılırken afetzedenin moralini yüksek tutmak adına herkesin alkışlaması ve "yaşıyor" diye bağırmasını emrettiğini anlatan Üsteğmen Ata, buna rağmen Deniz'in eşinin yaşadığına inanmadığını, enkazdan çıkmak istemediğini ve uzun süren ikna çabaları sonucunda kurtarıldığını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya'da 28 gün görev yapan Veteriner Uzman Çavuş Halim Korkmazer ise arama kurtarma köpeği Pamel ile 10 afetzedenin kurtarılmasını sağladıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde görev yapmak üzere 32 kurtarma timi

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığının 20 Şubat 2001 tarihli direktifi ile muhtemel bir barışı destekleme harekatının lojistik desteği, insani yardım harekatı ve gerektiğinde doğal afetlerde kullanılmak maksadıyla, kara, hava ve deniz kuvvetleri katılımlı olarak 2002 yılında kuruluşunu tamamladı ve Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda konuşlandı.

Tugay Komutanlığı AFAD koordinasyonunda afet bölgesinde arama-kurtarma, sıhhi tahliye ve tedavi, enkaz kaldırma, yangın söndürme, geçici barınma tesislerinin kurulması ve işletilmesi, trafik tanzimi konularında ilgili makamların sorumluluğunda yürütülen faaliyetlere destek sağlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı kuruluşunda bulunan 3 DAK (Deprem Arama Kurtarma) Tabur Komutanlığı kadrosunda deprem bölgesinde görev yapmak üzere 8 arama, 32 kurtarma, 9 sıhhi destek, 9 lojistik destek timi; dağda/çığda arama kurtarma yapmak üzere 1 arama, 1 kurtarma, 1 tahliye, 1 işaretleme timi; suda/selde arama kurtarma yapmak üzere 1 tim bulunuyor.