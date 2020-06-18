Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yerli üretim silah, mühimmat ve araçlarla Irak'ın kuzeyi Haftanin'de.

Mehmetçiğin havadaki gözü İHA ve SİHA'lar. Silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, hem hedef tespitinde hem de o hedeflerin imhasında büyük rol oynuyor, nokta atışlarla terör unsurlarını etkisiz hale getiriyor.

Sarp arazide gece-gündüz yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile görev yapan T-129 Atak taarruz helikopteri, sahadaki komandolara yerli ve milli mühimmatla ateş desteği sağlıyor.

Yer altındaki terör inleri 'NEB' ile imha ediliyor

Nüfuz Edici Bombanın (NEB) hedefinde ise teröristlerin saklandıkları barınak ve sığınakları var. F-16 savaş uçakları, yer altındaki terör inlerini bu bombalarla vuruyor. 2 metre kalınlıkta güçlendirilmiş beton dahi delinip hedef imha ediliyor.

Fırtına obüsü hedefleri nokta atışıyla vuruyor

Tıpkı Suriye'nin kuzeyindeki harekatlarda olduğu gibi, Pençe-Kaplan Operasyonunda da Mehmetçiğin en büyük destekçilerinden olan fırtına obüsleri, tamamen Türk yapımı. 40 kilometre etkili menzile sahip fırtına obüsleri, koordinatları girilen, tespit edilen hedefleri nokta atışıyla vuruyor.

Sakarya ve Kasırga teröristlerin üzerine ateş yağdırıyor

Çok namlulu roketatar sistemleri Sakarya ve Kasırga, ROKETSAN tarafından geliştirildi. Sakarya, 20 saniyede 40 roket ateşlerken, Kasırga ise 150 kilogram harp başlığı taşıyor. Her ikisi de teröristlerin üzerine adeta ateş yağdırıyor.

MPT-76 komandoların gücüne güç katıyor

Milli Piyade Tüfeği MPT-76, Kırıkkale'deki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikasında üretiliyor. Dakikada 700 mermi atabilen silah, NATO'nun zorlu 42 testini geçen dünyadaki tek silah. MPT-76 da Haftanin'deki komandoların gücüne güç katıyor.