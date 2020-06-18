Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım var
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erdoğan-Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu, ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldıklarını söyledi.
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Etiketler: son dakika Mevlüt Çavuşoğlu LibyaSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:51
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