Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, NEXUS ACE görevinin taktik seviyede ortak bir eğitim olduğu ifade edildi.