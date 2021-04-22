Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 18:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk savaş uçakları ile NATO'nun AWACS uçakları ortak eğitim yaptı
NATO'ya ait havadan erken ihbar ve kontrol uçakları ile Türk savaş uçakları ortak eğitim uçuşu yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, NEXUS ACE görevinin taktik seviyede ortak bir eğitim olduğu ifade edildi.
Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile NATO’ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile millî muharip uçaklarımızın birlikte icra ettiği taktik seviyede bir eğitimdir. pic.twitter.com/hoRetYos0X— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2021
Son Haberler
- 20:43
- 20:18
- 20:28
- 20:39
- 19:31
Sıradaki Haber
Bahçeli: Milli Mücadele'nin yol haritası Gazi Meclis'in kararlılığıyla çizildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz