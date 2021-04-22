MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılmasının, yakın tarihteki en büyük atılımlardan, en önemli adımlardan birisi olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geçmiştir. Milli Mücadele’nin şaşmaz yol haritası Gazi Meclis’in sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir." dedi.

"Unutmayalım ki, TBMM hem Gazi hem de kahramandır"

Bahçeli, "Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk Meclis’in manevi varlığında tecelli ve tescil edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi Meclisi’mizin ruhunda yeşermiş ve yükselmiştir. Unutmayalım ki, TBMM hem Gazi hem de kahramandır." dedi.

"Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir." İfadelerini kullanan Bahçeli, mesajına şöyle devam etti:

"TBMM’nin 101’inci açılış yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı yürekten kutluyorum. TBMM’in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İlk Meclis’in saygın mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, şu an hayatta olan eski veya yeni tüm milletvekillerimize uzun bir ömür diliyorum."